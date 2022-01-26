Ученые назвали восемь препаратов для лечения "Омикрон"-штамма

Фото: depositphotos/Manka
Перечислены препараты для эффективного лечения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом пишет Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.
Как установили специалисты, "Омикрон" чувствителен к восьми противовирусным лекарствам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. В их число вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.
Экспертам также удалось выяснить, по какой причине пациенты чаще переносят "Омикрон" в легкой форме. Оказалось, что новый штамм чувствителен к подавлению интерферонового ответа, который дают все клетки организма человека.
Ранее ученые из медицинского университета Киото пришли к выводу, что высокая скорость распространения штамма коронавируса "Омикрон" связана с его живучестью на некоторых поверхностях. Результаты исследования специалистов опубликованы на портале Biorxiv.
"Омикрон"-штамм зафиксирован в 71 регионе России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: