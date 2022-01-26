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Общество

05:52

Ученые назвали восемь препаратов для лечения "Омикрон"-штамма

медицина общество

Фото: depositphotos/Manka

Перечислены препараты для эффективного лечения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом пишет Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.

Как установили специалисты, "Омикрон" чувствителен к восьми противовирусным лекарствам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. В их число вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Экспертам также удалось выяснить, по какой причине пациенты чаще переносят "Омикрон" в легкой форме. Оказалось, что новый штамм чувствителен к подавлению интерферонового ответа, который дают все клетки организма человека.

Ранее ученые из медицинского университета Киото пришли к выводу, что высокая скорость распространения штамма коронавируса "Омикрон" связана с его живучестью на некоторых поверхностях. Результаты исследования специалистов опубликованы на портале Biorxiv.

"Омикрон"-штамм зафиксирован в 71 регионе России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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