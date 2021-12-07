Иммунолог рассказал, как защитить детей от штамма "Омикрон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что защитить ребенка от нового штамма "Омикрон" поможет сокращение социальных контактов.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения штаммом "Омикрон" в России. Его подтвердили у двух туристов, прибывших из ЮАР. Всего коронавирусом заболели 10 приехавших. Отмечается, что по возвращении из ЮАР граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах, заявили в ведомстве.

"Нужно реже посещать с ребенком общественные места, торговые центры, ездить в общественном транспорте, потому что там ребенок вполне может подхватить коронавирус. Маски дети носят редко, но школьники могут вполне их носить. Они должны пользоваться спиртосодержащими санитайзерами, когда, например, покидают общественный транспорт", – говорит иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук На практике дошкольники не будут носить маску, просто не захотят. Но если есть такая возможность, если конкретно ваш ребенок может какое-то время ее носить, пока он в транспорте едет, допустим, это хорошо. Это сильно снижает его собственные риски заразиться.

Кроме того, взрослые люди, которые находятся в окружении ребенка, должны иметь антитела к коронавирусной инфекции. "Они должны вакцинироваться, ходить в масках, соблюдать дистанцию, реже пользоваться общественным транспортом в часы пик, реже ходить в магазины", – добавляет иммунолог.

По данным из ЮАР известно, что новый штамм "Омикрон" гораздо сильнее бьет по детям до 2 лет, отмечает Крючков. Тем не менее эксперт не исключает, что, возможно, он может быть опасен и для детей старшего возраста.

Кроме того эксперт обращает внимание, что дети являются переносчиками коронавируса. Чтобы снизить риски для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, иммунолог советует защищать ребенка от инфекции.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Не забываем, что дети могут заразить других, пожилых в том числе. Как правило, это так и бывает. Это же тоже опасность. Дети обычно таскают из садов все разнообразие инфекций. Естественно, родители, близкое окружение заболевает.

Ранее главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в целом среди детей в России является непростой. По сравнению с первой волной число заболевших детей увеличилось в 3–4 раза, с третьей волной – в 2 раза, отметил специалист. По словам врача, увеличилось и количество госпитализаций. Специалист предупредил, что у несовершеннолетних болезнь может протекать в разных формах: это может быть обычный грипп, кишечная инфекция и просто головная боль.