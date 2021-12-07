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Иммунолог рассказал, как защитить детей от штамма "Омикрон"

"Снижает риски": как защитить ребенка от штамма "Омикрон"
общество медицина эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что защитить ребенка от нового штамма "Омикрон" поможет сокращение социальных контактов.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения штаммом "Омикрон" в России. Его подтвердили у двух туристов, прибывших из ЮАР. Всего коронавирусом заболели 10 приехавших. Отмечается, что по возвращении из ЮАР граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах, заявили в ведомстве.

"Нужно реже посещать с ребенком общественные места, торговые центры, ездить в общественном транспорте, потому что там ребенок вполне может подхватить коронавирус. Маски дети носят редко, но школьники могут вполне их носить. Они должны пользоваться спиртосодержащими санитайзерами, когда, например, покидают общественный транспорт", – говорит иммунолог.

На практике дошкольники не будут носить маску, просто не захотят. Но если есть такая возможность, если конкретно ваш ребенок может какое-то время ее носить, пока он в транспорте едет, допустим, это хорошо. Это сильно снижает его собственные риски заразиться.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, взрослые люди, которые находятся в окружении ребенка, должны иметь антитела к коронавирусной инфекции. "Они должны вакцинироваться, ходить в масках, соблюдать дистанцию, реже пользоваться общественным транспортом в часы пик, реже ходить в магазины", – добавляет иммунолог.

По данным из ЮАР известно, что новый штамм "Омикрон" гораздо сильнее бьет по детям до 2 лет, отмечает Крючков. Тем не менее эксперт не исключает, что, возможно, он может быть опасен и для детей старшего возраста.

Кроме того эксперт обращает внимание, что дети являются переносчиками коронавируса. Чтобы снизить риски для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, иммунолог советует защищать ребенка от инфекции.

Не забываем, что дети могут заразить других, пожилых в том числе. Как правило, это так и бывает. Это же тоже опасность. Дети обычно таскают из садов все разнообразие инфекций. Естественно, родители, близкое окружение заболевает.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в целом среди детей в России является непростой. По сравнению с первой волной число заболевших детей увеличилось в 3–4 раза, с третьей волной – в 2 раза, отметил специалист. По словам врача, увеличилось и количество госпитализаций. Специалист предупредил, что у несовершеннолетних болезнь может протекать в разных формах: это может быть обычный грипп, кишечная инфекция и просто головная боль.

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