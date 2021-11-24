В Центре имени Гамалеи объяснили необходимость создания вакцины от COVID-19 для детей

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Создание вакцины от коронавируса для детей необходимо, поскольку инфекция может представлять опасность и для этой возрастной категории, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает RT.

Он пояснил, что коронавирус представляет наибольшую опасность для людей старше 65 лет. В данной категории наблюдается самый высокий процент летальности.

"Она несопоставима, конечно, с детской популяцией. Но между тем среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, чтобы закрывать и эту часть популяции, создается вакцина", – сказал Логунов.

Также он рассказал об испытаниях вакцины "Спутник М" для подростков. Логунов пояснил, что в рамках первой и второй фазы исследований ученые установили точную дозу и удостоверились в безопасности препарата.

"Конечно, по первой–второй фазе информация есть. Во-первых, подобрана полностью безопасная доза для детей – это 1/5 взрослой дозы. Детки переносят ее не хорошо, а очень хорошо", – отметил он.

По словам специалиста, национальный регулятор и Независимый комитет по мониторингу данных признали эти данные убедительными, одобрив таким образом старт третьей фазы исследований.

"Показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции", – заключил Логунов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о старте третьей фазы исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Всего в ней примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 2 тысячи 400 человек получат настоящую вакцину, а 600 – плацебо. Ракова отметила, что на данный момент тесты вакцины показывают ее безопасность.

