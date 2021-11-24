В Центре имени Гамалеи объяснили необходимость создания вакцины от COVID-19 для детей

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Создание вакцины от коронавируса для детей необходимо, поскольку инфекция может представлять опасность и для этой возрастной категории, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает RT.
Он пояснил, что коронавирус представляет наибольшую опасность для людей старше 65 лет. В данной категории наблюдается самый высокий процент летальности.
"Она несопоставима, конечно, с детской популяцией. Но между тем среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, чтобы закрывать и эту часть популяции, создается вакцина", – сказал Логунов.
Также он рассказал об испытаниях вакцины "Спутник М" для подростков. Логунов пояснил, что в рамках первой и второй фазы исследований ученые установили точную дозу и удостоверились в безопасности препарата.
"Конечно, по первой–второй фазе информация есть. Во-первых, подобрана полностью безопасная доза для детей – это 1/5 взрослой дозы. Детки переносят ее не хорошо, а очень хорошо", – отметил он.
По словам специалиста, национальный регулятор и Независимый комитет по мониторингу данных признали эти данные убедительными, одобрив таким образом старт третьей фазы исследований.
"Показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции", – заключил Логунов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о старте третьей фазы исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Всего в ней примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 2 тысячи 400 человек получат настоящую вакцину, а 600 – плацебо. Ракова отметила, что на данный момент тесты вакцины показывают ее безопасность.
В столице начали третью фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: