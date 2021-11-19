В столице начали третью фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков

Вакцина для подростков "Спутник М" от коронавируса находится на третьей фазе исследований. Уже 700 человек прошли медосмотр и 400 из них получили первый компонент. И на данный момент тесты этой вакцины показывают ее безопасность, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Всего в третьей фазе исследований примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 2 тысячи 400 человек получат настоящую вакцину, а 600 – плацебо.

По словам Раковой, количество зараженных детей в последнее время выросло. На пике в октябре их было более тысячи ежедневно. На сегодняшний день в больницах находятся 150 детей с коронавирусом, из них четверо – на ИВЛ.