В Минцифры сообщили о запуске печати QR-кодов на бумажных носителях в центрах госуслуг

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В центрах госуслуг теперь можно распечатать QR-код о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"В задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников центров госуслуг к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании", – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что необходимый доступ организовали через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника по формированию сертификатов COVID-19 на госуслугах.

В распечатанном виде сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца. Медицинские данные в документе не указываются.

За первые сутки новой опцией решили воспользоваться уже более 50 тысяч человек. В Минцифры уточнили, что заказать бумажную версию сертификата могут не только граждане России, но и лица, имеющие вид на жительство или другой документ, разрешающий проживание в стране.

Для получения QR-кода на бумажном носителе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии), документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, а также загранпаспорт (если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке).

Получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 или перенесенном заболевании в многофункциональных центрах россияне могут с 16 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что услуга будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.

