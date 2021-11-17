В Минцифры сообщили о запуске печати QR-кодов на бумажных носителях в центрах госуслуг

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В центрах госуслуг теперь можно распечатать QR-код о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"В задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников центров госуслуг к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании", – рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что необходимый доступ организовали через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника по формированию сертификатов COVID-19 на госуслугах.
В распечатанном виде сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца. Медицинские данные в документе не указываются.
За первые сутки новой опцией решили воспользоваться уже более 50 тысяч человек. В Минцифры уточнили, что заказать бумажную версию сертификата могут не только граждане России, но и лица, имеющие вид на жительство или другой документ, разрешающий проживание в стране.
Для получения QR-кода на бумажном носителе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии), документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, а также загранпаспорт (если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке).
Получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 или перенесенном заболевании в многофункциональных центрах россияне могут с 16 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Предполагается, что услуга будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.
Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19
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