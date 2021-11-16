В ГД оценили идею дополнения сертификатов о вакцинации фото владельцев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал идею добавления фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19.

"QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека. Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?" – сказал он RT.

Тумусов выразил мнение, что дополнение сертификата персональными данными является избыточной мерой.

Ранее сообщалось, что вопрос о включении фотографий владельца в сертификат о вакцинации обсуждался в Минцифры. Кроме того, в разговоре участвовали представители Минздрава.

По мнению авторов инициативы, фотография в сертификате ускорит проверку документа. Такая мера позволит исключить необходимость предъявления паспорта.

