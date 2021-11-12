Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", – заявила представитель кабмина.

Голикова подчеркнула, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу. По мнению парламентария, им следует выдавать QR-код сроком на шесть месяцев.

12 ноября стало известно, что Чувашия станет первым российским регионом, где QR-коды смогут получить граждане с высоким уровнем антител к коронавирусу. Выдача QR-кодов для жителей региона, имеющих высокий титр антител, стартует в течение недели.

При этом QR-код станет исключительно региональным и не будет действовать за пределами Чувашии. Также он не будет отображаться на федеральном портале госуслуг.

В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. В 3 466 (8,6%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

