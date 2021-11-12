В России выявили 40 123 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 40 123 новых случая коронавируса. В 3 466 (8,6%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 5 183 случая, на Санкт-Петербург – 3 421, на Московскую область – 2 726, на Самарскую область – 1 798, на Республику Крым – 828, на Нижегородскую область – 786, на Воронежскую область – 776, на Свердловскую область – 727, на Красноярский край – 720, на Пермский край – 698, на Башкирию – 677, на Ростовскую область – 655.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 992 595 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Тыва.

За последние сутки в стране подтверждено 1 235 смертей, за весь период пандемии умерли 252 926 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 33 645 человек, за все время – 7 720 962.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, что для завершения пандемии коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета, за короткий срок вакцинировать наибольшее количество людей.

До этого иммунолог Николай Крючков заявлял, что в мире ситуация с пандемией COVID-19 может стабилизироваться к 2024 году, однако в России, по его мнению, это произойдет раньше.