Представитель ВОЗ в России сообщила, когда закончится пандемия коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, что необходимо для завершения пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
Как сообщила Вуйнович, в данный момент в европейском регионе наблюдается увеличение числа случаев коронавируса. Она уточнила, что за последние 14 дней количество заражений выросло на 18%. Кроме того, наблюдается повышение уровня смертности от вируса.
"Есть много еще уязвимых – или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", – сообщила Вуйнович.
По ее мнению, для победы над пандемией коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета.
"Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", – пояснила Вуйнович.
Ранее представитель ВОЗ заявила, что эффективность нерабочих дней, объявленных в России для борьбы с коронавирусом, будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. При этом она отмечала, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигла.
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