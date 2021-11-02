Представитель ВОЗ в России сообщила, когда закончится пандемия коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, что необходимо для завершения пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщила Вуйнович, в данный момент в европейском регионе наблюдается увеличение числа случаев коронавируса. Она уточнила, что за последние 14 дней количество заражений выросло на 18%. Кроме того, наблюдается повышение уровня смертности от вируса.

"Есть много еще уязвимых – или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", – сообщила Вуйнович.

По ее мнению, для победы над пандемией коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета.

"Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", – пояснила Вуйнович.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что эффективность нерабочих дней, объявленных в России для борьбы с коронавирусом, будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. При этом она отмечала, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигла.