Превышение среднероссийских показателей по коронавирусу зафиксировали в 31 регионе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В 31 регионе отмечается превышение среднероссийских показателей по коронавирусу, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что количество зараженных COVID-19 продолжает расти в 78 регионах. При этом в пяти обстановка стабилизировалась.
"(Наблюдается. – Прим. ред.) снижение заболеваемости в двух субъектах РФ – это Республика Калмыкия (минус 5%) и Республика Карелия (минус 17,5%). Там эпидпроцесс более устойчив и стабилен", – заявила Попова.
Ранее Попова сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизились, но говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ пока рано.
В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 9 регионах РФ, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка, отмечен недостаточный уровень вакцинации против коронавируса.
Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
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