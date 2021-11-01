Превышение среднероссийских показателей по коронавирусу зафиксировали в 31 регионе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В 31 регионе отмечается превышение среднероссийских показателей по коронавирусу, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что количество зараженных COVID-19 продолжает расти в 78 регионах. При этом в пяти обстановка стабилизировалась.

"(Наблюдается. – Прим. ред.) снижение заболеваемости в двух субъектах РФ – это Республика Калмыкия (минус 5%) и Республика Карелия (минус 17,5%). Там эпидпроцесс более устойчив и стабилен", – заявила Попова.

Ранее Попова сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизились, но говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ пока рано.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 9 регионах РФ, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка, отмечен недостаточный уровень вакцинации против коронавируса.

