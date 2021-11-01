Иммунолог предупредил о смертельно опасном симптоме коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Симптомом крайне тяжелого течения коронавируса может быть пониженная температура тела, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом "Звезда".
"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше – это самые тяжелые больные", – рассказал врач.
Жемчугов пояснил, что пониженная температура тела при коронавирусе говорит о том, что организм не может справиться с токсинами. Также, по его словам, это свидетельствует об отсутствии иммунного ответа.
"Три раза измеренная температура по пять минут – не менее – это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом", – отметил иммунолог.
Ранее россиянам назвали самый опасный симптом заражения новыми штаммами коронавируса. Изначально самым характерным для COVID-19 симптомом являлась потеря обоняния.
При этом в случаях с новыми штаммами люди жалуются на подобный недуг все реже. Другие симптомы коронавируса, по словам медика, крайне схожи с обычной ОРВИ. Это осложняет диагностику, заявил специалист.
Медики сообщили об изменении первых симптомов коронавируса
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