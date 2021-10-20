Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель

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Врачи уточнили, что примерно 68% заразившихся коронавирусом жаловались на сухой кашель. Это второй по распространенности признак COVID-19, сообщает Mirror.
По словам экспертов, у заболевших коронавирусной инфекцией кашель часто бывает "глубоким, исходящим из легких", а также без мокроты. Однако такой симптом может говорить и о других болезнях, спровоцированных аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальным рефлюксным заболеванием, добавили медики.
Врачи советуют в подобных случаях не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обратиться к специалисту. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно сдать ПЦР-тест для выявления COVID-19.
Ранее россиянам назвали самый опасный симптом заражения новыми штаммами коронавируса. Изначально самым характерным для COVID-19 симптомом являлась потеря обоняния. При этом в случаях с новыми штаммами люди жалуются на подобный недуг все реже. Другие симптомы коронавируса, по словам медика, крайне схожи с обычной ОРВИ. Это осложняет диагностику, заявил специалист.
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