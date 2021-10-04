Эксперт предупредил о повышенном риске заражения ОРВИ после COVID-19

Фото: depositphotos/Meggan

Коронавирус сильно ослабляет организм, поэтому возрастает риск заражения ОРВИ, рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты", – сказал эксперт.

Он добавил, что фактор защиты снижается и после тяжелых ОРВИ, но на течение COVID-19 в большей степени влияют именно хронические заболевания. В частности, диабет, нарушения гемостаза, воспалительные заболевания.

"Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, – нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скоплений людей и соблюдая масочный режим", – заключил специалист.

Ранее Исаев рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе может появиться на десятый день заболевания. В то же время он подчеркнул, что данный симптом не является основным. Также эксперт отметил, что при "Дельта"-штамме увеличилось число пациентов, у которых и вовсе не пропадает обоняние при COVID-19.

Исаев добавил, что сложно дифференцировать грипп или коронавирус по первым признакам заболевания, поэтому при первых же симптомах рекомендуется проводить ПЦР-диагностику.