Эксперт рассказал, через сколько дней может появиться потеря обоняния при COVID-19

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Потеря обоняния при коронавирусе может появиться на 10 день заболевания, рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что данный симптом не является основным. Также эксперт отметил, что при "Дельта"-штамме увеличилось число пациентов, у которых и вовсе не пропадает обоняние при COVID-19.

"Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида – потеря обоняния. Он появляется лишь на 10 день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше. А если говорить о штаммах "Дельта" и "Дельта плюс", то количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом, <...> увеличилось", – приводит слова Исаева ТАСС.

Он также добавил, что сложно дифференцировать грипп или коронавирус по первым признакам заболевания, поэтому при первых же симптомах рекомендуется проводить ПЦР-диагностику.

"Это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19. Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, – очень неосторожное решение во время пандемии", – добавил он.

По словам Исаева, сейчас наблюдаются случаи, когда один и тот же человек заболевает COVID-19 два или три раза. В некоторых ситуациях, подчеркнул эксперт, повторное заболевание переносится тяжелее.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.