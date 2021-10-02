Эксперт рассказал, через какое время после ОРВИ и гриппа можно прививаться от COVID-19

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Прививаться от COVID-19 можно через 2–3 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа, это не является причиной отказа от вакцинации против коронавируса, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы видим, что в этом году сезон гриппа начался чрезвычайно рано, уже в августе регистрировались первые случаи заболевания, и в сентябре рост заболеваемости продолжился. Так что нужно обязательно привиться от гриппа <...>. При этом перенесенные ОРВИ или грипп – не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя 2–3 недели", – приводит слова эксперта ТАСС.

Он отметил, что в первую очередь поставить прививки от гриппа и коронавируса следует гражданам из группы риска. По словам Горелова, любая вирусная инфекция является для организма серьезным иммунным стрессом, что приводит к различным последствиям в будущем. В то же время врач подчеркнул, что между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца.

"Самая действенная защита – это пройти вакцинацию. <...> сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа. Основной рост заболеваемости гриппом обычно начинается в конце осени, так что если начать вакцинацию сейчас, то можно успеть получить защиту до эпидемиологического подъема", – отметил Горелов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, а также предупредила об увеличении числа случаев коронавируса в России. Так, отметила она, темп прироста больных COVID-19 за минувшую неделю составил 8,8%. Попова также подчеркнула, что в России доминирует "индийский" штамм "Дельта", на него приходится 97% заражений коронавирусом.

Она добавила, что заболеваемость коронавирусом растет в 56 регионах европейской части России. При этом в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе ситуация остается стабильной, а в 12 субъектах РФ отмечается слабое снижение по случаям COVID-19.