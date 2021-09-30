Попова призвала врачей быть готовыми к борьбе как с коронавирусом, так и с гриппом

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Российские медучреждения должны быть полностью готовы к борьбе как с коронавирусом, так и с гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Что важно сегодня – обеспечить готовность медицинских учреждений и к лечению ковида, и к лечению гриппа, и к дифференциальной диагностике. Обеспечить готовность лабораторий, и, конечно же, очень важно поддерживать тестирование на ковид на высоком уровне", – отметила Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По ее словам, в течение последней недели произошел заметный рост заболеваемости среди медиков, что свидетельствует о необходимости полной иммунизации этой категории специалистов.
"Наибольший прирост за неделю – на 16% – мы наблюдаем среди профессиональных групп, среди медицинских работников, все-таки уровень иммунизации там должен быть 100%", – заявила руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Попова рассказала о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, а также предупредила об увеличении числа случаев коронавируса в России. Так, темп прироста больных COVID-19 за минувшую неделю составил 8,8%. Попова также отметила, что "индийский" штамм "Дельта" доминирует в России, на него приходится 97% заражений коронавирусом.
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