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Общество

13:15

Медработникам Подмосковья будут доплачивать за каждого привитого от COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицинские работники Московской области получат дополнительные выплаты за каждого человека, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Размер доплат составит 200 рублей за каждого привившегося человека. Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации.

"Основная наша задача – поддержать в регионе высокие темпы вакцинации от COVID-19. Коронавирус никуда не ушел, но у нас есть современные и эффективные вакцины. Выбор в пользу прививки сделали уже почти 3,6 миллиона человек", – отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее об аналогичной мере объявили в Москве. На денежное вознаграждение смогут претендовать те медработники, которые смогут привлечь к вакцинации больше горожан, чем установлено нормой. За каждого дополнительного человека 18–60 лет положена выплата в размере 200 рублей, а за людей старше 60 лет – 400 рублей.

Также стало известно, что на страховые выплаты медработникам, помогающим больным с ковидом, выделят почти 3 миллиарда рублей. Распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Участвующие в вакцинации москвичей медики будут получать стимулирующие выплаты

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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