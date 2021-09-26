СМИ назвали категории россиян, которым поднимут зарплату с 1 октября

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Индексация заработной платы сотрудников некоторых бюджетных организаций ожидается с 1 октября в России. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации СМИ, повышение зарплат затронет сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора. Кроме того, заработную плату увеличат работникам центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также реабилитационных центров для инвалидов.

Уточняется, что в среднем рост заработной платы составит порядка 4% в зависимости от региона и профессии. Определять размер надбавки будут власти субъектов. Кроме того, ожидается индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Нынешняя индексация зарплат не затронет медработников и педагогов. Ожидается, что эти категории граждан получат повышение заработных плат с 1 января.

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