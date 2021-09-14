Россияне назвали размер желаемой зарплаты для комфортной жизни

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Почти 40% россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в размере 50–70 тысяч рублей. Такая сумма является для них оптимальной для комфортной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром университета "Синергия", передает РИА Новости.

"Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в размере 80–100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Аналитики также выяснили, что для 16,8% граждан РФ желаемым является уровень заработной платы в размере 120–150 тысяч рублей, для 11,4% – 150–200 тысяч рублей. Сумму более чем 200 тысяч рублей назвал каждый одиннадцатый россиянин, принявший участие в исследовании.

Среди самых больших трат респонденты назвали покупку продуктов питания, обуви и одежды, а также оплату жилья и ЖКХ.

В начале июля аналитики выяснили, что у 33,7% работников предприятий малого и среднего бизнеса изменился размер заработной платы в последние полгода. Причем 56,2% респондентов сообщили о ее росте, а 43,8%, наоборот, о снижении.

Лишь 14,3% работников малых и средних компаний сообщили, что удовлетворены размером своей зарплаты, а 58% респондентов признались, что текущего оклада им хватает буквально впритык. Еще 27,7% пожаловались на его нехватку.