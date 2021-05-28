Россияне определили необходимый для накоплений в старости доход

Фото: depositphotos/Tiko0305
Для долгосрочных накоплений, в том числе на время пенсии, большинству россиян достаточно зарабатывать 70-150 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит РБК со ссылкой на соответствующие исследования.
Аналитики также выяснили, что только пятая часть граждан России сейчас откладывает деньги на будущее, треть – планирует начать копить в ближайшее время.
Зарплату в 70-150 тысяч рублей назвали 43% опрошенных, 50-70 тысяч рублей в месяц необходимо для накоплений на будущее 19% россиян, свыше 200 тысяч рублей – 15%, до 50 тысяч рублей – 9%.
Опрос проводился в мае текущего года во всех регионах страны. В нем приняли участие более пяти тысяч человек.
Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей. По словам аналитика, выгоднее всего будет приобрести акции быстрорастущих компаний, например, сырьевых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: