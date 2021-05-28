Россияне определили необходимый для накоплений в старости доход

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Для долгосрочных накоплений, в том числе на время пенсии, большинству россиян достаточно зарабатывать 70-150 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит РБК со ссылкой на соответствующие исследования.

Аналитики также выяснили, что только пятая часть граждан России сейчас откладывает деньги на будущее, треть – планирует начать копить в ближайшее время.

Зарплату в 70-150 тысяч рублей назвали 43% опрошенных, 50-70 тысяч рублей в месяц необходимо для накоплений на будущее 19% россиян, свыше 200 тысяч рублей – 15%, до 50 тысяч рублей – 9%.

Опрос проводился в мае текущего года во всех регионах страны. В нем приняли участие более пяти тысяч человек.

Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей. По словам аналитика, выгоднее всего будет приобрести акции быстрорастущих компаний, например, сырьевых.