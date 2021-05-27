Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

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Специалисты "Работа.ру" выяснили, при какой зарплате россияне отказались бы от отпусков. Результаты исследования опубликовал RT.

По данным аналитиков, в среднем работники готовы отказаться от отпуска, если им будут ежемесячно платить 413,6 тысячи рублей. При этом москвичи согласны не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а петербуржцы – за 418,3 тысячи рублей.

Участниками исследования стали более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее специалисты выяснили, сколько россиян откладывают часть зарплаты и на что они копят. 35% участников рассказали, что откладывают часть денежных средств на накопления. При этом 18% респондентов указали, что откладывают до 10% доходов, а 2% – свыше 50% от зарплаты.

