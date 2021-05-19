Опрос показал, сколько россиян откладывают часть своей зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис по поиску персонала "Работа.ру" выяснил, сколько россиян откладывают часть своей зарплаты и на что они копят. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что 35% участников рассказали, что откладывают часть денежных средств на накопления. При этом 18% респондентов указали, что откладывают до 10% доходов, а 2% – свыше 50% от зарплаты.
Кроме того, 11% участников опроса отметили, что планируют потратить часть накоплений на отпуск летом 2021 года. По 8% россиян намерены купить квартиру или автомобиль.
Еще 7% потратят отложенные средства на покупку нового смартфона или ноутбука, а 6% приобретят бытовую технику. Помимо этого, 61% респондентов указали, что не планируют никаких крупных трат в ближайшее время.
Уточняется, что в исследовании участвовали свыше пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов РФ.
Ранее жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми. Стало известно, что в среднем жителю РФ для счастья будет достаточно получать 173 тысячи рублей в месяц. Данный показатель увеличился с января. Тогда россиянам было необходимо для счастья 166 тысяч рублей ежемесячно.
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