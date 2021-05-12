Россияне определили необходимый для счастья месячный доход

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Жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

В среднем жителю РФ для счастья будет достаточно получать 173 тысячи рублей в месяц. Данный показатель увеличился с января. Тогда россиянам было необходимо для счастья 166 тысяч рублей ежемесячно.

"К примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", – утверждается в исследовании.

В 2015 году жителям РФ для счастья требовалось 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году – 159 тысяч. В 2019 году показатель возрос до 161 тысячи, а в 2020 году уменьшился до 155 тысяч рублей.

В исследовании также заявляется, что мужчинам требуется для счастья 192 тысячи рублей, в то же время женщинам – всего 155 тысяч. Молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч в месяц, россиянам от 25 до 34 лет – 164 тысячи, от 35 до 44 лет – 198 тысяч рублей. Гражданам в возрасте 45 лет и старше будет достаточно 195 тысяч ежемесячно.

"Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты – в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц", – утверждают специалисты.

В свою очередь, жителям Владивостока требуется для счастья 200 тысяч рублей ежемесячно. В Ростове-на-Дону жителям будет достаточно 195 тысяч, а в Санкт-Петербурге – 183 тысячи.

"Самые скромные же притязания – у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)", – резюмируется в исследовании.

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов из 541 населенного пункта.

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