Эксперт рассказала, как фрилансерам увеличить свой доход

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Самозанятые, официально зарегистрировавшие свой статус, зарабатывают больше своих коллег, работающих неофициально. Это связано с тем, что первые могут брать заказы от бизнеса, доход от которых обычно выше, предположила эксперт онлайн-сервиса услуг YouDo Ольга Чернявская в интервью РИА Новости.
YouDo вместе с Общероссийским народным фронтом провели исследование, в котором опросили 2860 фрилансеров, и выяснили, что 49% из них зарабатывают меньше 20 тысяч рублей в месяц. Доход еще четверти не превышает 50 тысяч рублей. И только 12% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.
По мнению Чернявской, такая ситуация связана с тем, что многие совмещают самозанятость с основной работой: в прошлом году таких оказалось 45%. "Плюс, все еще большое количество фрилансеров не оформили налоговый статус, соответственно, не имеют возможности брать заказы от бизнеса, средние чеки которых на порядок выше", – добавила она.
Среди основных преимуществ регистрации статуса эксперты назвали возможность брать заказы от бизнеса и соответственно большее доверие с его стороны, а также низкую налоговую ставку, которая при работе физическими лицами составляет 4%, а с юридическими – 6%.
Ранее комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщил, что на момент 1 апреля 2021 года в столице статус самозанятых получили 565,2 тысячи человек. От числа всех российских фрилансеров это составляет 27%, на которые приходится почти половина доходов самозанятых страны.
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