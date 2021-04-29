Количество столичных самозанятых превысило 550 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество самозанятых в столице к 1 апреля достигло 565,2 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Как отметили в ведомстве, это "составляет 27% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных на территории России". По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, популярность такого налогового режима растет: ежемесячно больше 25 тысяч москвичей становятся самозанятыми.

С 2019 года по 1 апреля 2021 года столичные самозанятые заработали 157 миллиардов рублей, а это 45% от суммарного дохода всех самозанятых страны, говорится в сообщении ведомства.

В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.

