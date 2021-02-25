Собянин открыл центр занятости "Моя работа" для самозанятых и ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый флагманский центр занятости "Моя работа" для самозанятых и индивидуальных предпринимателей помог уже 8 тысячам москвичей. Об этом заявил Сергей Собянин во время открытия нового флагманского центра на улице Шаболовке в Донском районе.

"Сегодня официально открыт после экспериментального режима и переведен в работу в постоянном режиме еще один флагманский центр, который направлен на поддержку самозанятых, индивидуальных предпринимателей и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес. Это люди, которые берут уже в свои руки свою судьбу и дальнейшую работу", – поделился мэр Москвы.

В пилотном режиме флагманский центр открылся в сентябре. Его штат насчитывает 28 сотрудников. Там доступна экосистема полного цикла "Самозанятость в руки".

За тестовый период работы сотрудники центра провели более 10 тысяч консультаций для соискателей и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей. В этом центре можно получить всю необходимую информацию об организации собственного дела.

При этом уникальной услугой флагманского центра "Моя работа" стал сервис бесплатной регистрации ИП, ООО и самозанятых.

По словам Сергея Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.

Градоначальник обратил внимание, что до этого в Москве начали работать флагманский центр "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера".

"Один из центров мы создавали специально для тех групп населения, которые активно ищут работу и реально хотят получить ее в ближайшее время. У них для этого есть все возможности", – сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в столице число самозанятых превысило полмиллиона. В Москве их зарегистрировано 30% от общего числа в России.