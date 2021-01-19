Совет предпринимателей создадут при правительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совет предпринимателей Москвы появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе", – рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.
Совет будет заниматься вопросами по обеспечению диалога между органами государственности власти и бизнеса, создавать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации по снижению административных барьеров.
Фурсин напомнил, что во время пандемии при департаменте была создана рабочая группа, в которую вошли 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего предпринимательства. Более 300 предпринимателей прислали свои предложения, которые вошли в основу пяти пакетов мер поддержки бизнеса.
Представители бизнеса смогут предложить свои кандидатуры в состав общественно-делового органа во время первого этапа отбора, который пройдет на страницах департамента в Facebook и Instagram. Также заявки можно отправить до 31 января на почту ods@mos.ru. Далее будет сформирован лист кандидатов, а в феврале пройдет голосование.
Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Всего поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: