Совет предпринимателей создадут при правительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет предпринимателей Москвы появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе", – рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Совет будет заниматься вопросами по обеспечению диалога между органами государственности власти и бизнеса, создавать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации по снижению административных барьеров.

Фурсин напомнил, что во время пандемии при департаменте была создана рабочая группа, в которую вошли 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего предпринимательства. Более 300 предпринимателей прислали свои предложения, которые вошли в основу пяти пакетов мер поддержки бизнеса.

Представители бизнеса смогут предложить свои кандидатуры в состав общественно-делового органа во время первого этапа отбора, который пройдет на страницах департамента в Facebook и Instagram. Также заявки можно отправить до 31 января на почту ods@mos.ru. Далее будет сформирован лист кандидатов, а в феврале пройдет голосование.

Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Всего поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.

