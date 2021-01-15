Новый этап регистрации социальных предпринимателей начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовал новый этап регистрации социальных предпринимателей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, к социальному предпринимательству относят деятельность субъектов МСП при выполнении одного из следующих условий: обеспечение занятости работников из социально незащищенных категорий; реализация продукции и услуг, произведенных работниками из социально незащищенных категорий; производство товаров, предназначенных для граждан из социально незащищенных категорий; осуществление общественно полезной деятельности и помощь в решении социальных проблем.

Представителям данной категории столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет субсидию.

Как рассказал глава департамента Алексей Фурсин, в 2020 году поступило около 200 заявок от социального бизнеса.

"В перечень вошли более 190 компаний, а 45 из них получили субсидии от города на общую сумму 11 миллионов рублей. Расширение реестра позволит правительству Москвы в этом году помочь еще большему числу предприятий", – приводятся в материале слова Фурсина.

Подобную поддержку в 2020 году получила компания, которая занимается уходом за пожилыми людьми. Сразу после подачи заявки на включение в реестр социальных предприятий она обратилась за специальной субсидией, которая позволяет компенсировать затраты на коммунальные расходы, приобретение оборудования, погашение кредитов.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам заявочной кампании 2020 года 36 московских предприятий получат финансовую поддержку почти на 770 миллионов рублей. Субсидии выдадут на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.