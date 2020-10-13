На поддержку бизнеса в Москве выделили порядка 90 миллиардов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для поддержки бизнеса в Москве во время пандемии коронавируса по указанию мэра Сергея Собянина было принято четыре пакета мер. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К ним относятся и отмена арендных платежей, и компенсация по налогу на имущество, и помощь в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса. Общая сумма, выделенная на поддержку бизнеса, составила почти 88 миллиардов рублей.

"Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более 43 тысяч организаций, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов", – сказано в сообщении.

Так, организации, деятельность которых осуществляется в сфере торговли и бытовых услуг, общественного питания, туризма, спорта, культуры, могут выплатить авансовый платеж за первый квартал 2020 года до 31 декабря. Речь идет об уплате по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Данная мера затрагивает порядка 5 тысяч организаций. При пользовании данной мерой компании не требуется никуда обращаться, помощь предоставляется автоматически.

Автоматическим является и продление срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. Этой мерой могут воспользоваться почти 26 тысяч организаций.

Многие организации на время приостановки деятельности освободили от выплат за аренду городского имущества. С 1 марта по 30 июня 2020 года держатели бизнеса могут не выплачивать арендную стоимость городских земельных участков и нежилых помещений. Воспользоваться данной мерой можно, отправив до конца этого года соответствующее обращение в Департамент городского имущества. Сделать это можно онлайн через "Электронную приемную" на сайте mos.ru или по почте на адрес ведомства.

Кроме этого, предоставляется и отсрочка за аренду городских земель и нежилых помещений за второй квартал 2020 года. Этот вид помощи рассчитан на более 3,6 тысячи организаций. Воспользоваться данной мерой можно через "Электронную приемную" на сайте mos.ru или по почте, отправив сообщение на адрес департамента городского имущества.

Также в столице действует программа грантов. На поощрение могут рассчитывать те организации, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Например, гостиницы, где временно могут размещаться медработники, или такси, которые перевозят медиков по работе. Всего данной мерой могут воспользоваться порядка 68 тысяч организаций.

Гранты выдаются и арендодателям, которые сдают помещения под бытовые услуги, общепит, торговлю и гостиниц. Условие для осуществления данной меры заключается в снижении ставки аренды на двукратный размер суммы налога на имущество и земельных платежей, а также не менее чем на 50 процентов арендной платы. Ознакомиться с подробностями данного вида помощи, а также подать заявку можно на сайте investmoscow.ru.

Ранее фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 миллиардов рублей.

