Депутат Мосгордумы Гусева: антикризисные меры поддержки спасли многие организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о порядке поддержки организаций столицы со стороны городских властей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам депутата, предложение Сергея Собянина продлить меры поддержки на 2021 год является актуальным.
"Считаю такое предложение необходимым и своевременным, ведь оздоровление экономики города – процесс небыстрый. По расчетам аналитиков, полного восстановления экономического блока стоит ожидать не раньше 2022 года", – заявила Гусева.
Представитель Мосгордумы отметила, что экономическая ситуация может ухудшиться, если в столице введут новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 1 октября Сергей Собянин потребовал перевести не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу. Были также введены каникулы для школьников.
"Конечно, эти меры не критичны для столичных предпринимателей, но тем не менее они приведут и к дополнительным издержкам, и к снижению выручки. В таких условиях предпринятые правительством Москвы меры по поддержке бизнеса становятся все более актуальными", – объяснила председатель комиссии Мосгордумы.
Людмила Гусева напомнила, что с начала лета оборот предприятий сферы услуг увеличился на 25%, а кафе и ресторанов – в два раза.
На данный момент правительство Москвы продлило срок подачи заявок на субсидии до 30 октября, а до 31 декабря – возможность уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. Еще одна мера поддержки – компенсация по имущественным и земельным платежам для владельцев коммерческой недвижимости. А тем, кто арендовал помещения у города, отменяли арендную плату в период со дня закрытия до 1 июля 2020 года.
Помимо этого, льготы получили владельцы торговых точек в подземных переходах метро – размер платежей для них снизили на 50%. Газетные киоски с 1 апреля по 30 июня были полностью освобождены от платы за торговую деятельность, поскольку были закрыты. Суммарно все этапы поддержки обошлись городу в 85 миллиардов рублей.
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы ранее подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу Москвы на 16 миллиардов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: