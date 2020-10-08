Депутат Мосгордумы Гусева: антикризисные меры поддержки спасли многие организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о порядке поддержки организаций столицы со стороны городских властей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, предложение Сергея Собянина продлить меры поддержки на 2021 год является актуальным.

"Считаю такое предложение необходимым и своевременным, ведь оздоровление экономики города – процесс небыстрый. По расчетам аналитиков, полного восстановления экономического блока стоит ожидать не раньше 2022 года", – заявила Гусева.

Представитель Мосгордумы отметила, что экономическая ситуация может ухудшиться, если в столице введут новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 1 октября Сергей Собянин потребовал перевести не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу. Были также введены каникулы для школьников.

"Конечно, эти меры не критичны для столичных предпринимателей, но тем не менее они приведут и к дополнительным издержкам, и к снижению выручки. В таких условиях предпринятые правительством Москвы меры по поддержке бизнеса становятся все более актуальными", – объяснила председатель комиссии Мосгордумы.

Людмила Гусева напомнила, что с начала лета оборот предприятий сферы услуг увеличился на 25%, а кафе и ресторанов – в два раза.

На данный момент правительство Москвы продлило срок подачи заявок на субсидии до 30 октября, а до 31 декабря – возможность уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу. Еще одна мера поддержки – компенсация по имущественным и земельным платежам для владельцев коммерческой недвижимости. А тем, кто арендовал помещения у города, отменяли арендную плату в период со дня закрытия до 1 июля 2020 года.

Помимо этого, льготы получили владельцы торговых точек в подземных переходах метро – размер платежей для них снизили на 50%. Газетные киоски с 1 апреля по 30 июня были полностью освобождены от платы за торговую деятельность, поскольку были закрыты. Суммарно все этапы поддержки обошлись городу в 85 миллиардов рублей.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы ранее подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу Москвы на 16 миллиардов рублей.

