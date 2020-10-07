В Кремле не планируют вводить новые меры поддержки для бизнеса в связи с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не планирует применять новые меры поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом. По его словам, весной данный пакет был запущен из-за остановки экономики, а сейчас отрасли функционируют.
"Сейчас ситуация другая, но она очень тщательно мониторится. Все отрасли экономики работают", – приводит РИА Новости слова Пескова.
Как рассказал замминистра финансов Владимир Колычев, общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллионов рублей.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не закрывается из-за коронавирусной инфекции. В настоящий момент элементов локдауна в стране пока нет. Он отметил, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что придает устойчивости работе предприятий на фоне эпидемиологических угроз.
Также сообщалось, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов и намерено продолжить открывать центры опережающей профессиональной подготовки в регионах.
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