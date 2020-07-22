С 1 апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с 1 апреля количество безработных, которые зарегистрированы в органах службы занятости, увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Рынок труда сильно изменился под влиянием пандемии. Число безработных увеличилось почти до трех миллионов человек", – отметил Мишустин.

Во время своего выступления с ежегодным докладом правительства в Госдуме он добавил, что выплаты пособий для тех, кто потерял работу до начала распространения коронавируса, продлили на три месяца. Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице. Речь идет о периоде после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.