Зарплаты мужчин и женщин сравнили в РФ

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Мужчины в России зарабатывают почти на 30% больше, чем женщины. Об этом говорится в добровольном национальном обзоре достижения РФ целей устойчивого развития ООН, передает РИА Новости.

14 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников презентовал данный обзор. В этом документе были отражены достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям.

"Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин", – сообщил Решетников во время онлайн-трансляции политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН.

Он подчеркнул, что стоит задача, направленная на сокращение разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами. В документе поясняется, что в прошлом году отношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составило 72,1%.

Глава Минэкономразвития добавил, в РФ с 2017 году реализуют национальную стратегию действий в интересах женщин. Она направлена и на сокращение разрыва в оплате труда. Стало известно, что уровень безработицы среди женщин в 2019 году составил 4,4% (4,8% – у мужчин).

Ранее были названы поднявшие зарплаты в пандемию российские регионы. Положительная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе, Мурманской области, Дагестане, Туве, Курганской области, а также в Чечне.

Помимо того, определены самые высокооплачиваемые работы на "удаленке" в России. Экспертами были проанализированы вакансии по удаленной работе в июле.