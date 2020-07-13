Стали известны поднявшие зарплаты в пандемию российские регионы

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В марте и апреле этого года на фоне ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, официальные зарплаты сократились в 68 российских регионах. При этом не изменились или выросли они в 17 регионах страны, приводит "Лента.ру" исследование сети FinExpertiza.

В качестве регионов, в которых зарплаты подняли выше всего, названы Сахалинская область (6,9% в годовом выражении), Чукотский автономный округ (5,6%), Псковская (5,3%) и Волгоградская области (5,1%).

Ко всему прочему, положительная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе, Мурманской области, Дагестане, Туве, Курганской области, а также в Чечне.

В исследовании отмечается, что хуже всего ситуация с оплатой труда наблюдалась в Удмуртии, Пермском крае и Тюменской области.

В России выявлено 733 699 случаев COVID-19, вылечился 504 021 человек, скончались 11 439.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке" в России. Экспертами были проанализированы вакансии по удаленной работе в июле. На основе этого исследования был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.