Столица помогла бизнесу получить кредиты на 16 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы подвел итоги работы за три квартала этого года. В общей сложности поддержка оказана бизнесу на 16 миллиардов рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"По итогам девяти месяцев субъекты малого и среднего предпринимательства получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда, что соответствует цифрам за аналогичный период прошлого года. 60% объема поручительств оформили малые предприятия, 24% – микропредприятия, а 16% – средний бизнес", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Согласно сведениям фонда, половина объема предоставленной гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% – на производственные и инновационные предприятия, 9% – на организации, занятые в строительной сфере.
Кроме того, 21% денежных средств был распределен между организациями, которые работают в области транспорта, медицины, образования, услуг и прочими.
В результате большую часть предоставленных гарантий фондом направили на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств. В 2020 году доля таких займов в общем портфеле составила 76%.
Сейчас сделки с увеличением срока поручительства до шести месяцев специалисты фонда рассматривают без дополнительного финансового анализа.
Ко всему прочему, для малого и среднего бизнеса сохраняется городская программа льготного кредитования. В том случае если кредит оформлялся после 15 апреля этого года, город субсидирует до 8% ставки по займу, если ранее – 6%.
Известно, что подать заявку на поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы можно онлайн. Московский гарантийный фонд действует под эгидой департамента предпринимательства и инновационного развития.
Ранее говорилось, что онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства пройдет 10 октября.
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