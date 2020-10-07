Онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства пройдет 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В рамках проекта "Навыки будущего" 10 октября с 10:00 до 19:00 пройдет онлайн-фестиваль финансовой грамотности и предпринимательства, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Участники смогут присоединиться к деловым играм, мастер-классам, встречам, квестам и фотоконкурсам.
"Мероприятия, направленные на развитие бизнес-компетенций у молодежи, регулярно проводятся в городе. Все они носят интерактивный характер, а спикеры поддерживают обратную связь с участниками", – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
На фестивале состоится встреча с Александром Авериным, который обсудит привлечение инвестиций, управление проектами и работу в команде. Также участники поговорят о работе с инновациями с Владимиром Байдусовым. Александр Куликов и Полина Метелкина проведут мероприятие "Основы финансовой грамотности для предпринимателей".
Также гостей приглашают поучаствовать в квесте "Мои финансовые знания" и деловой игре "Экономика и финансы в играх", которая познакомит с международной торговлей, спросом и предложением. Детей ждет игра "Технологии". Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.
Ранее новый онлайн-курс для социальных предпринимателей запустили в Москве. Участникам в рамках занятий расскажут о формировании успешных проектов, тестировании рынка и создании конкурентоспособной команды.
Куратором выступит преподаватель курсов по социальному маркетингу Максим Шматов. По его словам, социальное предпринимательство помогает реализовать свой потенциал и одновременно оказать поддержку обществу.
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