Открылись первые общественные приемные штаба по защите бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На базе шести приемных управ Северо-Восточного округа открылись общественные приемные штабы по защите бизнеса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об управах районов Алексеевского, Бутырского, Марфино, Марьина Роща, Останкинского и Ростокино.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, дополнительный формат общения сделает более удобным взаимодействие предпринимателей со специалистами штаба.

По его словам, приемные созданы с целью совместной работы по широкому кругу вопросов. В приемных можно решать различные проблемы, устранять административные барьеры, совершенствовать правовую базу и бизнес-среду. Также можно узнать о мерах поддержки предпринимателей в столице.

Помогать с подготовкой обращений в штаб по защите бизнеса будут юристы управ. Срок ответа на запросы и жалобы предпринимателей сократится благодаря изменению механизма обработки обращений.

5 октября для социальных предпринимателей запустили новый онлайн-курс. На нем рассказывают о формировании успешных проектов, тестировании рынка и создании конкурентоспособной команды. Занятия проводит преподаватель курсов по социальному маркетингу Максим Шматов. Он заявил, что социальное предпринимательство помогает реализовать свой потенциал и одновременно оказать поддержку обществу.