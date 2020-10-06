Открылись первые общественные приемные штаба по защите бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На базе шести приемных управ Северо-Восточного округа открылись общественные приемные штабы по защите бизнеса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет об управах районов Алексеевского, Бутырского, Марфино, Марьина Роща, Останкинского и Ростокино.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, дополнительный формат общения сделает более удобным взаимодействие предпринимателей со специалистами штаба.
По его словам, приемные созданы с целью совместной работы по широкому кругу вопросов. В приемных можно решать различные проблемы, устранять административные барьеры, совершенствовать правовую базу и бизнес-среду. Также можно узнать о мерах поддержки предпринимателей в столице.
Помогать с подготовкой обращений в штаб по защите бизнеса будут юристы управ. Срок ответа на запросы и жалобы предпринимателей сократится благодаря изменению механизма обработки обращений.
5 октября для социальных предпринимателей запустили новый онлайн-курс. На нем рассказывают о формировании успешных проектов, тестировании рынка и создании конкурентоспособной команды. Занятия проводит преподаватель курсов по социальному маркетингу Максим Шматов. Он заявил, что социальное предпринимательство помогает реализовать свой потенциал и одновременно оказать поддержку обществу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: