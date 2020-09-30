В ГД поддержали идею упростить получение рассрочки по налогам для пострадавших отраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя поддержала предложение внести изменения в Налоговый кодекс РФ для упрощения получения рассрочки по налогам пострадавшим от коронавируса предприятиям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я отношусь абсолютно нормально к этому предложению, потому что считаю, что ситуация складывается сегодня сложная. Все трудности еще впереди, потому что результаты кризиса пандемии некоторым образом отложены на ближайшую перспективу", – сообщила Ганзя.

Она заявила, что считает необходимым поддерживать предприятия и предпринимателей в этот период. Депутат подчеркнула, что нельзя подводить под банкротство сотни учреждений, которые впоследствии могут прекратить работать.

"Если мы их сейчас сохраним, пожертвовав какими-то доходами в бюджет, то мы потом получим сторицей, потому что они будут потом платить эти налоги. Если мы их уничтожим сейчас, то мы никаких налогов не получим. А сейчас мы вполне можем себе это позволить, потому как ликвидная часть фонда национального благосостояния – более восьми триллионов рублей", – сообщила Ганзя.

Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что меры поддержки предпринимателей, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса, оказались спасительными для ряда столичных организаций.

Она напомнила, что бизнесу предоставляется возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафных санкций в случаях, когда их нельзя завершить своевременно в связи с пандемией. По словам депутата, благодаря слаженным действиям местных властей и постоянному взаимодействию с предпринимательским сообществом уже в апреле бизнес начал постепенно адаптироваться к текущим реалиям и к сентябрю существенно восстановил свои объемы.

