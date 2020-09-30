В ГД поддержали идею упростить получение рассрочки по налогам для пострадавших отраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя поддержала предложение внести изменения в Налоговый кодекс РФ для упрощения получения рассрочки по налогам пострадавшим от коронавируса предприятиям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я отношусь абсолютно нормально к этому предложению, потому что считаю, что ситуация складывается сегодня сложная. Все трудности еще впереди, потому что результаты кризиса пандемии некоторым образом отложены на ближайшую перспективу", – сообщила Ганзя.
Она заявила, что считает необходимым поддерживать предприятия и предпринимателей в этот период. Депутат подчеркнула, что нельзя подводить под банкротство сотни учреждений, которые впоследствии могут прекратить работать.
"Если мы их сейчас сохраним, пожертвовав какими-то доходами в бюджет, то мы потом получим сторицей, потому что они будут потом платить эти налоги. Если мы их уничтожим сейчас, то мы никаких налогов не получим. А сейчас мы вполне можем себе это позволить, потому как ликвидная часть фонда национального благосостояния – более восьми триллионов рублей", – сообщила Ганзя.
Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что меры поддержки предпринимателей, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса, оказались спасительными для ряда столичных организаций.
Она напомнила, что бизнесу предоставляется возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафных санкций в случаях, когда их нельзя завершить своевременно в связи с пандемией. По словам депутата, благодаря слаженным действиям местных властей и постоянному взаимодействию с предпринимательским сообществом уже в апреле бизнес начал постепенно адаптироваться к текущим реалиям и к сентябрю существенно восстановил свои объемы.
Как работает национальный проект по поддержке бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: