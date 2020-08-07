Собянин отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП

10:25
Фото: sobyanin.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги городской программы субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
"Малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллиона человек и формируют свыше 20% городского бюджета", – рассказал градоначальник.
Собянин отметил, что в период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам. В сочетании с субсидиями это позволило после снятия режима коронавирусных ограничений активно возвращаться к работе.
Кроме того, мэр Москвы заострил внимание на том, что на прошедшей неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, еще до масштабного введения ограничений из-за распространения коронавируса.
По словам Собянина, меры поддержки бизнеса будут расширены.
"После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет. Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса", – заявил мэр.
В числе новых предложений – реализация беспрецедентной программы льготного кредитования. Мэр объяснил, что в результате договора с крупными банками городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Это касается ранее взятых кредитов. Если же предприниматель оформляет новый займ на стабилизацию работы, то размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%, что в реальности равно 3-7% годовых.
По данным на начало августа, кредиты в таком формате получили или рефинансировали 1 529 компаний на сумму 28,4 миллиарда рублей. Более того, заявки на займы подали 17 тысяч малых и средних предприятий, в которых работает более 130 тысяч человек.
Помимо этого, в Москве запустили программу "13 субсидий". Она рассчитана на помощь малому и среднему бизнесу в развитии, а именно на внедрение инноваций, продвижение продукции на интернет-площадках, а также на импорт за границу. За первые три месяца работы программы поддержку получили 572 предпринимателя, на рассмотрении находятся и другие запросы.
Схему программы "13 субсидий" было решено расширить. Как заявил Сергей Собянин, теперь на поддержку могут рассчитывать учреждения сферы культуры, организации досуга и развлечений, а также физкультуры и спорта. Эти отрасли суммарно представляют более 28 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ранее стало известно, что столичные власти выделят более 22 миллионов рублей малому и среднему бизнесу, работающему по франшизной системе. Речь идет о 30 компаниях. Кроме того, средства будут перечислены в помощь 35 предприятиям на компенсацию затрат на участие в отраслевых выставках. Сумма выплат составит около 9 миллионов рублей.
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