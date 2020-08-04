Более 5,5 тыс региональных компаний стали партнерами Московского инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Партнерами Московского инновационного кластера (МИК) стали более 5,5 тысячи региональных компаний и индивидуальных предпринимателей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Свыше 5,5 тысячи компаний и ИП из 73 регионов – столько партнеров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Большинство из них – сразу четыре тысячи – представляют Московскую область и Санкт-Петербург", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что партнерами кластера стали в том числе предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края. Они могут присоединиться к уже созданным столичным межотраслевым кластерам или найти партнеров для реализации инновационных проектов.
Платформа доступна как для региональных компаний, так и для физических лиц. На платформе предоставлен индивидуальный подбор мер федеральной поддержки для конкретного получателя в зависимости от типа организации и ее задач, параметров.
"Статус партнера Московского инновационного кластера позволяет региональным организациям пользоваться большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow. Благодаря новым возможностям компании смогут упростить реализацию своих проектов", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, подчеркнул, что расширение аудитории Московского инновационного кластера дает возможность привлекать все больше компаний к сотрудничеству, созданию и управлению совместными инновационными проектами.
Кластер работает на ИТ-платформе i.moscow, которая была запущена в прошлом году. Участникам Московского инновационного кластера предоставляется доступ более чем к 200 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.
Статус участника Московского инновационного кластера получили уже свыше 11 тысяч столичных организаций. Платформа i.moscow дает дополнительные инструменты для взаимодействия всех участников кластера. Для регистрации достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП).
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