Как цифровая платформа i.moscow помогает предпринимателям найти офис для аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприниматели могут арендовать офисы с помощью цифровой платформы i.moscow Московского инновационного кластера (МИК), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Услугой могут воспользоваться все компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в столице и получили статус участника кластера.

В сервисе "Помещения в аренду" хранятся данные об удобных и комфортных площадках в коворкингах, лабораториях и на промышленных предприятиях. Также в базе представлены помещения в технопарках с льготами для резидентов.

На i.moscow есть персональный помощник, что отличает сервис от коммерческих баз недвижимости. Он подбирает офис в наиболее удобном месте исходя из потребностей конкретного предпринимателя. Помимо этого, личный ассистент показывает помещения бизнесмену и помогает заключить договор с арендодателем.

Если же в базе нет подходящей площадки, работники Московского инновационного кластера сами найдут арендодателя и организуют переговоры. Для этого нужно лишь оставить заявку на обратный звонок специалиста в разделе "Помещения в аренду".

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, на платформе есть много выгодных предложений, к тому же бизнесменам не требуется оплачивать услуги риелтора.

По его словам, сервис безопасный: все арендодатели в объявлениях являются участниками или партнерами Московского инновационного кластера. Чтобы получить такой статус, нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности, и заверить их электронной цифровой подписью.

В свою очередь, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что кроме персонального помощника, на портале МИК работает рекомендательный сервис по подбору помещений.

"Он ищет подходящие варианты среди более двух тысяч предложений, которые сейчас представлены на платформе. Для удобства выбора с помощью фильтров участники и партнеры кластера могут указать тип помещения, желаемую площадь, район и станцию метро. Все объекты внесены на карту, что помогает выстроить логистику и оценить транспортную доступность", – объяснил он.

Ранее стало известно, что число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило 10 тысяч. С мая на платформе i.moscow можно найти партнеров в МИК. С помощью искусственного интеллекта их подскажут на основании контекстного значения поисковых запросов.

Всего к кластеру присоединились более 2,5 тысячи компаний. Среди них 500 стали участниками проекта в мае. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.