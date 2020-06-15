Участников Московского инновационного кластера стало больше семи тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило семь тысяч, сообщает портал мэра и правительства столицы. К нему присоединились акционерное общество "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", Российский экономический университет имени Плеханова, клиническая больница № 1 Управления делами президента России и авиакомпания Red Wings.

"В состав кластера вошли уже семь тысяч организаций. Они могут пользоваться большим набором мер поддержки и полезных в работе сервисов. Но это далеко не все. Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнеров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники кластера могут коммуницировать на цифровой платформе i.moscow. После регистрации там доступны навигатор по мерам поддержке, биржа патентов, площадки для пилотирования, поиск помещений для аренды, витрина инноваций "Бизнес против COVID-19" и другие сервисы.

Присоединиться к МИК бесплатно могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы. Участникам доступна субсидия на оборудование, размер выплаты – до 10 миллионов рублей в год. С ее помощью можно возместить расходы на лизинг или приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам для этих целей.

С мая на платформе i.moscow можно найти партнеров в МИК. С помощью искусственного интеллекта их подскажут на основании контекстного значения поисковых запросов.

Всего к кластеру присоединились более 2,5 тысячи компаний. Среди них 500 стали участниками проекта в мае. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.