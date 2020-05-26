Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте о поддержке предпринимателей в Москве на фоне ограничений из-за коронавируса.

Мэр поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства и напомнил, что власти города предприняли важные шаги в области поддержки столичной экономики.



Сергей Собянин мэр Москвы Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса – хорошие перспективы.



По словам Собянина, в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших столичных предприятий.

Глава города рассказал, что в ближайшее время поддержку получат представители еще нескольких отраслей.

1. В перечень сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, включены частные медицинские клиники. До 31 декабря 2020 года им продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, если клиники арендуют землю или помещение у города, то они будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

2. Дополнительную поддержку власти города окажут печатным киоскам. Из-за коронавируса они лишились значительной части покупателей, и было принято решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня.

3. Также в Москве запустят систему пилотных тестирований. С ее помощью инновационные фирмы смогут продемонстрировать потенциальным инвесторам возможности своего продукта. Московские университеты, отраслевые учреждения, коммерческие компании и некоторые другие площадки для этих целей выделят объекты собственной инфраструктуры.

Подать заявку на участие в программе можно на портале i.moscow. Сообщается, что посредником между площадками и компаниями, нуждающимися в тестировании, выступит Агентство инноваций города Москвы.

Мэр Москвы напомнил, что с момента введения ограничений, вызванных коронавирусом, столичные предприниматели получили помощь в размере 85 миллиардов рублей, предусмотренных тремя пакетами поддержки бизнеса.



Сергей Собянин мэр Москвы Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работает свыше 750 тысяч человек.



Помимо арендных льгот, в Москве также запущена программа льготного рефинансирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В первом случае предусмотрена 6-процентная компенсация ставки, во втором – 8-процентная.

Общая сумма кредитов составляет 2,4 миллиарда рублей. На рассмотрении находятся заявки совокупным объемом 180 миллиардов рублей.

Наконец в столице основаны 13 субсидий разного назначения – на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Заявки на получение подобного вида помощи готовит более 3 тысяч предпринимателей.

В начале мая правительство запустило информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. На портале каталогизированы все доступные меры по категориям.

