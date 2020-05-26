Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

20:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте о поддержке предпринимателей в Москве на фоне ограничений из-за коронавируса.
Мэр поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства и напомнил, что власти города предприняли важные шаги в области поддержки столичной экономики.
По словам Собянина, в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших столичных предприятий.
Глава города рассказал, что в ближайшее время поддержку получат представители еще нескольких отраслей.
1. В перечень сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, включены частные медицинские клиники. До 31 декабря 2020 года им продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество и земельному налогу.
Кроме того, если клиники арендуют землю или помещение у города, то они будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.
2. Дополнительную поддержку власти города окажут печатным киоскам. Из-за коронавируса они лишились значительной части покупателей, и было принято решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня.
3. Также в Москве запустят систему пилотных тестирований. С ее помощью инновационные фирмы смогут продемонстрировать потенциальным инвесторам возможности своего продукта. Московские университеты, отраслевые учреждения, коммерческие компании и некоторые другие площадки для этих целей выделят объекты собственной инфраструктуры.
Подать заявку на участие в программе можно на портале i.moscow. Сообщается, что посредником между площадками и компаниями, нуждающимися в тестировании, выступит Агентство инноваций города Москвы.
Мэр Москвы напомнил, что с момента введения ограничений, вызванных коронавирусом, столичные предприниматели получили помощь в размере 85 миллиардов рублей, предусмотренных тремя пакетами поддержки бизнеса.
Помимо арендных льгот, в Москве также запущена программа льготного рефинансирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В первом случае предусмотрена 6-процентная компенсация ставки, во втором – 8-процентная.
Общая сумма кредитов составляет 2,4 миллиарда рублей. На рассмотрении находятся заявки совокупным объемом 180 миллиардов рублей.
Наконец в столице основаны 13 субсидий разного назначения – на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Заявки на получение подобного вида помощи готовит более 3 тысяч предпринимателей.
В начале мая правительство запустило информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. На портале каталогизированы все доступные меры по категориям.
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