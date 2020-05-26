Кабмин выделил более 200 млн рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

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Правительство Москвы выделило более 200 миллионов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Всего с середины апреля были вынесены положительные решения по 127 заявкам. Совокупный размер выплат по ним составит более 223 миллионов рублей", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что за неделю отраслевая комиссия при департаменте рассмотрела 44 заявки от предпринимателей. В результате специалисты вынесли решения о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Как уточняется, 67% от выделенной по итогам недели суммы составили экспортные гранты, которые получили 12 компаний на сумму 42,3 миллиона рублей. Всего в департаменте одобрили 16 заявок на предоставление субсидий и грантов столичным экспортерам на общую сумму 46,3 миллиона рублей.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

