Кабмин РФ выделил средства на выплаты семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство подписало распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми. Документ опубликован на сайте кабмина.
Родители детей, появившихся на свет с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года (дети до 3 лет), могут претендовать на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей. На это из бюджета выделено около 25 миллиардов рублей.
Кроме того, свыше 197,2 миллиарда рублей выделено на выплаты в размере 10 тысяч рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
"Результатом предоставления бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является численность детей, семьи которых получили выплаты в 2020 году: не менее 1,6 миллиона детей – в возрасте до 3 лет, не менее 19 миллионов детей – в возрасте от 3 до 16 лет", – уточняется в сообщении.
Ранее на портале госуслуг заработал сервис по оформлению выплат на детей 3–7 лет. Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.
В апреле Сергей Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет до 7 613 рублей в месяц. Повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет. Помимо этого, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплат до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.
Заявки на дополнительные выплаты для детей подали уже более 8 млн человек
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