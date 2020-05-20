Сервис по оформлению выплат на детей 3–7 лет запущен на портале госуслуг

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Сервис для оформления дополнительных ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет запущен на портале госуслуг. Об этом говорится на сайте Минкомсвязи РФ.

"За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений. Прием заявлений с использованием интерактивной формы госуслуги на портале реализован для 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов РФ", – говорится в сообщении.

Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся. Заявление можно подать тут.

В апреле Сергей Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет до 7 613 рублей в месяц. Повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет. Кроме того, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплат до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.

В первые дни работы портала госуслуг после принятия решения о выплатах нагрузка на сервис превысила допустимые мощности. В Минкомсвязи сообщали, что 12 мая сайт посетило более 17 миллионов человек. Свыше 2 миллионов электронных заявлений было отправлено в первые 20 часов работы сервиса по подаче заявок на выплаты.

