Мишустин поручил обеспечить бесперебойный доступ к подаче заявлений на детские пособия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет.
Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мишустин отметил, что в настоящий момент на портале госуслуг зафиксировали более 7,5 миллиона заявлений на 10,7 миллиона детей.
Кроме того, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплату до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.
"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на постоянной основе контролировать бесперебойность работы портала государственных услуг, через который граждане подают заявления на эти выплаты, а министра труда и социальной защиты обеспечить оперативную обработку заявлений и готовность к выплатам с 1 июня", – поручил Мишустин.
Решение обеспечить семьи с детьми от 3 до 16 лет было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам. Он сообщил, что каждая такая семья может претендовать на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
В первые дни работы портала госуслуг после принятия данного решения нагрузка на сервис превысила допустимые мощности. В Минкомсвязи сообщали, что 12 мая сайт посетило более 17 миллионов человек. Свыше 2 миллионов электронных заявлений было отправлено в первые 20 часов работы сервиса по подаче заявок на выплаты.
В связи с этим в ведомстве предприняли меры по вводу дополнительных мощностей. Таким образом работа портала была стабилизирована.
Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 16 лет
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