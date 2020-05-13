Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации работы портала госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи.

После того как президент России Владимир Путин объявил о выдаче пособий для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, соответствующая услуга для подачи заявлений появилась на портале госуслуг. 12 мая Минкомсвязь запустила этот сервис.

В итоге портал столкнулся с чрезвычайными нагрузками, поскольку только за первые 20 часов было отправлено более 2 миллионов электронных заявлений на получение пособия для свыше 3 миллионов детей.

"Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель", – подчеркнули в пресс-службе Минкомсвязи.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что за 12 мая сервис посетило более 17 миллионов человек. На следующий день, в период с 00:00 до 14:00, количество посетителей превысило 10 миллионов человек. Для выдачи пособий оформляется более 2 тысяч заявлений в минуту.

В настоящий момент для оформления пособия необходимо воспользоваться сайтом posobie16.gosuslugi.ru. На нем можно подать заявку на получение выплат для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. О получении пособий для данной категории сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.