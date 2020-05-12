Сервис оформления выплат на детей заработал на портале госуслуг

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На портале госуслуг запустили сервис для оформления выплат на детей. Сумма компенсации составляет 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

"Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет по адресу posobie16.gosuslugi.ru", – сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет необходимо предоставить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

Глава государства также высказался о необходимости расширить количество получателей выплат для детей в возрасте до трех лет.

Правительство РФ уже утвердило документ, предполагающий дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

