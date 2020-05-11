Путин заявил о ежемесячной допвыплате для детей до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин поручил обеспечить дополнительно ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.
Об этом президент РФ сообщил во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
"Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей", – заявил Путин.
Глава государства отметил, что речь идет не только о мае и июне, но и за апрель.
"Таким образом, выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет", – подчеркнул он.
Также с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Президент России отметил, что дополнительную поддержку от государства в связи с пандемией коронавируса получат 27 миллионов российских детей.
Кроме того, Путин увеличил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.
В ходе обращения президент РФ отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.
В связи с этим Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
По его словам, главным при снятии ограничений является безопасность людей.
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